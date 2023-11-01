В тунике и брюках-палаццо: королева Камилла и король Чарльз на государственном банкете

Во время торжественного ужина король Чарльз III выступил с речью, в которой выразил "величайшую печаль и глубочайшее сожаление" по поводу "проступков прошлого", но прямых извинений от имени короны, как того требовали некоторые протестующие, конечно, не принес.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя королева Камилла блистала в тунике красивого голубого цвета с россыпью страз и брюках в стиле палаццо от Анны Валентайн. Из украшений на королеве были серьги Van Cleef & Arpels, ожерелье в виде змеи тоже от этого бренда, миниатюрная подвеска Kiki Mcdonough и туфли серебристого цвета на платформе. Камилла сделала укладку и вечерний макияж, а в руках держала клатч и платок.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III был в синем костюме, светлой рубашке, галстуке и идеально начищенных черных туфлях.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Государственный визит знаменует собой первую поездку короля и королевы в страну Содружества с момента его вступления на престол после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, организованную по приглашению президента Кении Уильяма Руто. А также приурочено к 60-летию независимости Кении, которое официально отмечается 12 декабря.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, вчера королева Камилла продемонстрировала образ в белом пальто, когда посетила библиотеку в Кении.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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