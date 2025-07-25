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В твидовом брючном костюме: королева Летиция блистала на мероприятии в Жироне
Королева Испании Летиция посетила встречу с Молодежным консультативным советом, а также с победителями различных конкурсов премии «Принцессы Жироны» в Жироне.
На публике в этот раз королева появилась в твидовом костюме темно-синего цвета от Sfera. Он состоял из двубортного структурированного блейзера с золотыми пуговицами в тон спереди и подчеркнутыми плечами и брюк-клеш со стрелками.
Лук королева дополнила белым топом, бежевой сумкой от Carolina Herrera и светлыми туфлями с круглыми носами на невысоких каблуках, а в ушах у нее были небольшие золотые серьги-кольца. У Ее Величества были распущены волосы и легкий макияж был на лице.
Напомним, для церемонии «Принцессы Жироны» королева Летиция выбрала также брючный костюм. Он был от испанского бренда Mango, который она сочетала с черным топом и туфлями от Sezane в стиле «Мэри Джейн» на невысоких каблуках.