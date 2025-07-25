В твидовом брючном костюме: королева Летиция блистала на мероприятии в Жироне

Королева Летиция / © Getty Images

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На публике в этот раз королева появилась в твидовом костюме темно-синего цвета от Sfera. Он состоял из двубортного структурированного блейзера с золотыми пуговицами в тон спереди и подчеркнутыми плечами и брюк-клеш со стрелками.

Лук королева дополнила белым топом, бежевой сумкой от Carolina Herrera и светлыми туфлями с круглыми носами на невысоких каблуках, а в ушах у нее были небольшие золотые серьги-кольца. У Ее Величества были распущены волосы и легкий макияж был на лице.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, для церемонии «Принцессы Жироны» королева Летиция выбрала также брючный костюм. Он был от испанского бренда Mango, который она сочетала с черным топом и туфлями от Sezane в стиле «Мэри Джейн» на невысоких каблуках.

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Испанская королевская семья на церемонии «Принцесса Жирона» / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images