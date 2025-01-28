В твидовом черном мини: стильная Шарлотта Казираги посетила показ Chanel

Племянница князя Монако Альбера II посетила Парижскую неделю моды.
38-летняя Шарлотта Казираги никогда не пропускает это модное действо, а особенно показы Дома Chanel, лицом которого она является.
Шарлотта была запечатлена фотографами перед показом Chanel Haute Couture весна-лето 2025 в рамках Парижской недели моды. Она приехала в черном коротком платье-пальто из твида, расшитом пайетками с воротником-стойкой, надела черные плотные колготы и высокие сапоги на устойчивых каблуках, а в руках держала сумку-бочонок от Chanel.
Шарлотта Казираги собрала волосы в небрежный пучок, сделала легкий макияж глаз и совсем немного подчеркнула натуральным бальзамом губы. У нее был прозрачный маникюр и несколько золотых колец на пальцах. Она выглядела элегантно и стильно.
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