В твидовом комбинезоне: племянница князя Монако посетила показ Chanel в Париже

Шарлотта Казираги присутствовала на показе женской одежды Chanel сезона осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели моды в Гран-Пале в столице Франции.

Шарлотта не удивила выбором аутфита и позировала перед камерами фотографов в черно-белом твидовом комбинезоне от Chanel с разрезами на штанинах, который дополнила лаковыми туфлями на каблуках, миниатюрной золотой подвеской с камнем на шее, браслетом из камней на запястье и несколькими золотыми кольцами.

У Каризаги был макияж в натуральных оттенках, а волосы она уложила объемными локонами на один бок.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

В Париже Шарлотта находится еще с прошлой недели и посещала светскую тусовку Grand Diner du Louvre, ознаменовавшую старт Недели моды. Тогда на публике она появилась в светлом макси-платье с разрезом спереди и черном твидовом пальто сверху, обута Шарлотта была в лаковые туфли на каблуках, а в руках держала черную сумку Chanel.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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