В твидовом костюме и черном пальто: королева Летиция с мужем приехала на выставку

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Их королевские Величества присутствовали на открытие выставки, посвященной королеве Виктории Евгении, которая проходит в Галереях королевских коллекций Королевского дворца в Мадриде.

Посетители смогут увидеть первую монографическую выставку, посвященную бывшей королеве-консорту начала XX века. На выставке представлено более 350 экспонатов, включая письма, личные вещи, портреты, одежду и украшения, которые воссоздают историю ее жизни и важную роль в модернизации монархии.

Королева Летиция в очередной раз дала понять, что твид был, есть и всегда будет одним из ее любимых нарядов. Она появилась на мероприятии в бело-черном твидовом юбочном костюме с отделкой бахромой, обула кожаные туфли-лодочки на невысоких каблуках, сверху надела черное пальто и в руках держала любимую кожаную сумку от Carolina Herrera.

Ее Величество дополнила образ лаконичными серьгами-висюльками с жемчужинами и кольцом Coreterno на пальце — одним из ее самый любимых украшений, которое она носит не снимая. Волосы королева распустила и сделала красивый выразительный макияж.

Напомним, недавно Летиция блистала на банкете в королевском дворце в черном платье и тиаре, приветствуя президентскую чету Германии с визитом в Испании.