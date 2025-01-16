В твидовом костюме и длинном пальто: королева Летиция вышла в свет

Королева Летиция возобновила свои рабочие мероприятие в новом году.

Это первое публичное мероприятие Ее Величества после того, как она и ее муж король Филипп VI провели свою дочь принцессу Леонор в шестимесячный круиз по морю в рамках учебы принцессы в военно-морской школе.

Королева Летиция посетила дворец маркиза Саламанки в Мадриде, где председательствовала на мероприятии, организованном Фондом микрофинансирования BBVA, на тему "Семена для устойчивого будущего".

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На публике Летиция появилась в твидовом костюме с бахромой, который надела в сочетании с черным длинным пальто и обула черные туфли-лодочки из замши на невысоких каблуках и в руках держала сумку на черной короткой ручке.

Королева распустила свои густые длинные волосы, надела миниатюрные золотые серьги и сделала макияж в теплых оттенках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что в порту, провожая дочь в плавание, королева Летиция появилась в особенном аксессуаре на голове.

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