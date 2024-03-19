В твидовом костюме и элегантных серьгах: принцесса Кико посетила фабрику протезов

Японская принцесса выглядела нежно и элегантно.
Принцесса Кико посетила фабрику протезов конечностей Японского Красного Креста в Тибе.
Там она предстала в светлом твидовом костюме, состоявшем из приталенного жакета с поясом и юбки за колени. Наряд она дополнила коричневыми кожаными туфлями с округлыми носками.
Кико сделала аккуратную прическу, легкий макияж, гигиенический маникюр, уши украсила элегантными жемчужными серьгами, а шею – ожерельем из жемчуга.
Напомним, ранее мы писали, что принцесса Кико заразилась неизвестной болезнью.
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