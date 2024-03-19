Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В твидовом костюме и элегантных серьгах: принцесса Кико посетила фабрику протезов

В твидовом костюме и элегантных серьгах: принцесса Кико посетила фабрику протезов

В твидовом костюме и элегантных серьгах: принцесса Кико посетила фабрику протезов

Принцесса Кико / Фото: Getty Images

Японская принцесса выглядела нежно и элегантно.

Принцесса Кико посетила фабрику протезов конечностей Японского Красного Креста в Тибе.

Там она предстала в светлом твидовом костюме, состоявшем из приталенного жакета с поясом и юбки за колени. Наряд она дополнила коричневыми кожаными туфлями с округлыми носками.

Принцесса Кико / © Getty Images
Принцесса Кико / Фото: Getty Images

Кико сделала аккуратную прическу, легкий макияж, гигиенический маникюр, уши украсила элегантными жемчужными серьгами, а шею – ожерельем из жемчуга.

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Кико заразилась неизвестной болезнью.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация