В твидовом костюме и элегантных украшениях: Хиллари Клинтон выступила на национальном съезде

Бывший госс-секретарь Хиллари Клинтон выступила на национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Там она предстала в эффектном аутфите. На Хиллари был твидовый светло-фисташковый жакет с большими накладными карманами, который она скомбинировала с белыми прямыми широкими брюками и кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Образ Клинтон дополнила аккуратной укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы. Уши она украсила элегантными серьгами с камнями, а руки – золотыми браслетами и кольцом.

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Хиллари Клинтон / Фото: Associated Press

Напомним, Хиллари Клинтон в платье с аппликациями и V-образным вырезом с мужем пришла на государственный ужин.

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