В твидовом костюме и керамических серьгах: принцесса Како на выставке картин

Японская принцесса не часто носит брючные костюмы.
Принцесса Японии Како продолжает свои культурные поездки. В этот раз она посетила выставку картин в Орибе-но-Сато в городе Токи.
Там она появилась в черном топе и твидовом костюме голубого оттенка, состоявшего из двубортного жакета без воротника и широких брюк со стрелками.
Аутфит Ее Величество дополнила черными кожаными туфлями с круглыми носками и стойкими каблуками, а также черным клатчем.
Како собрала волосы в низкий хвост, сделала нежный макияж и украсила уши интересными керамическими серьгами.
Напомним, в прошлый раз принцесса Како восхитила эффектным образом в красном платье и с красной помадой на губах. В таком ярком луке она пришла в музей.
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