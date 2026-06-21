В твидовом костюме и корсетном топе: Мишель Обама с мужем открыла Президентский центр в Чикаго

Мишель Обама / © Associated Press

Реклама

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель торжественно открыли Президентский центр Обамы в Чикаго.

Барак и Мишель Обама / © Associated Press

Для этого события бывшая леди выбрала стильный образ. Она предстала в сером твидовом костюме, состоящем из однобортного жакета с золотыми пуговицами и накладными карманами, а также юбки-миди прямого кроя. Под жакет она надела белый корсетный топ, который придал наряду современный акцент.

Мишель Обама / © Associated Press

Мишель дополнила свой образ белыми остроносыми туфлями-лодочками на высоких каблуках. Волосы с косичками она собрала в низкий пучок и выпустила спереди пряди, а в макияже сделала акцент на глазах. А еще у нее был голубой маникюр. Уши Обама украсила разными серьгами, а на руках были кольца с камнями.

Реклама

Мишель Обама / © Associated Press

Во время церемонии Мишель выступила с речью, а затем вместе с Бараком Обамой приветствовала гостей мероприятия. Супруги, как обычно, держались за руки и улыбались присутствующим.

Напомним, на открытии Президентского центра Обамы также присутствовали Джо и Джилл Байдены, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и другие почетные гости. Особое внимание фотографов привлекли дочери Обамы — Малия и Саша, которые выбрали стильные наряды для торжественного мероприятия.

Новости партнеров