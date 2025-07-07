В твидовом костюме и розовых туфлях: пресс-секретарь Трампа в образе куклы Барби встретилась с журналистами

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт вышла к журналистам возле Белого дома в Вашингтоне, чтобы ответить на их вопросы.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

В этот день Левитт выбрала для своего появления образ куклы Барби. На ней был кремовый топ и розовый твидовый костюм с голубо-белой нитью, который состоял из мини-юбки с золотыми пуговицами и укороченного жакета на запах и V-образного выреза.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит Кэролайн дополнила розовыми лакированными остроносыми туфлями на высоких шпильках. Пресс-секретарь распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт пришла на пресс-брифинг в Белом доме в голубом трикотажном мини-платье в рубчик с воротником, короткими рукавами и имитацией карманов.