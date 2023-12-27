В твидовом костюме и с красивой прической: королева Сильвия и король Карл Густав представили новое фото

Королева Сильвия и король Карл Густав запечатлены в гостинной королевского замка на старинном диване. Монарх одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а его супруга королева Сильвия в твидовом жакете, под которой фиолетовая блузка и в твидовой короткой юбке.

В королевскам аккаунте в Instagram монархи поздравили всех с Рождеством.

Волосы королевы красиво уложены в прическу, в ушах сверкают серьги, а на лице легкий макияж глаз и немного подчеркнуты губы помадой в тон ее наряда.

В декабре, напомним, королева Сильвия отпраздновала 80-летний юбилей. По этому поводу дворец делился новыми фотографиями Ее Величества на которых она была запечатлена в красивом бирюзовом платье.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

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