В твидовом костюме и с красной помадой: новый выход премьер-министра Латвии

Эвика Силиня выбрала для своего появления на саммите классику.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во второй день Европейского саммита в Гранаде появилась в классическом наряде.

На Эвике был белый твидовый костюм длины миди с красивыми декоративными пуговицами. Образ она дополнила бежевыми туфлями на шпильках.

Эвика Силиня / Фото: Getty Images

Силиня сделала укладку, макияж с красной помадой и украсила шею подвеской с камнями на цепочке. На руке было кольцо с большим камешком.

Напомним, в первый день саммита Эвика Силиня появилась в черной юбке-карандаше и красной блузке, у которой были епископские рукава и золотистый значок в зоне декольте.

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