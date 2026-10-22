В твидовом костюме и сапогах на каблуках: кронпринцесса Виктория встретилась с президентом Латвии

Кронпринцесса Виктория и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс / © Getty Images

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49-летняя Виктория облачилась для этой деловой встречи в твидовый клетчатый юбочный костюм теплого оттенка с бахромой на подоле юбки, дополнив наряд блузкой цвета шампанского и темными замшевыми сапогами на каблуках.

Кронпринцесса собрала волосы в любимый пучок, сделала сдержанный макияж, подчеркивающий ее естественные черты, а в ушах у нее были золотые серьги-висюльки из нескольких звеньев.

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Кронпринцесса Виктория и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс / © Getty Images

Ранее на этой неделе кронпринцесса появилась на государственном банкете в честь президента Сингапура Тхармана Шанмугаратнама и его супруги Джейн Юмико Иттоги в Королевском дворце в Стокгольме.

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Шведская королевская семья и президентская чета Сингапура / © instagram.com/kungahuset

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