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В твидовом костюме и сапогах на каблуках: кронпринцесса Виктория встретилась с президентом Латвии
Шведская наследница престола встретилась с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом во время посещения Национального исторического музея Латвии в Риге.
49-летняя Виктория облачилась для этой деловой встречи в твидовый клетчатый юбочный костюм теплого оттенка с бахромой на подоле юбки, дополнив наряд блузкой цвета шампанского и темными замшевыми сапогами на каблуках.
Кронпринцесса собрала волосы в любимый пучок, сделала сдержанный макияж, подчеркивающий ее естественные черты, а в ушах у нее были золотые серьги-висюльки из нескольких звеньев.
Ранее на этой неделе кронпринцесса появилась на государственном банкете в честь президента Сингапура Тхармана Шанмугаратнама и его супруги Джейн Юмико Иттоги в Королевском дворце в Стокгольме.