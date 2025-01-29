В твидовом костюме и высоких сапогах: принцесса Александра на улицах Парижа

25-летняя принцесса Александра Ганноверская была запечатлена перед одним из показов сезона весна-лето 2025. Одета дочь принцессы Каролины была в твидовый костюм от Chanel, состоящий из жакета и миниатюрной юбки. Принцесса дополнила свой образ высокими кожаными сапогами на квадратным каблуках, в руках держала маленькую кожаную сумку-бочонок от Chanel на ремешке-цепочке и мобильный телефон. На шее у Александры было украшение от Chanel, волосы были распущены, а в макияже она подчеркнула глаза черными стрелками. Черным был и маникюр девушки.

Принцесса Александра / Фото: Getty Images

Также на Парижской неделе моды была запечатлена ее сестра – Шарлотта Казираги. Она была в твидовом черном мини тоже от Chanel и с похожей сумкой в руках.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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