В твидовом костюме и жемчужных серьгах: принцесса Кико сыграла на бубне

Японская принцесса вместе с мужем побывала в детском центре.

Наследный принц Японии Фумихито со своей женой принцессой Кико приняли участие в мероприятии в детском центре в Кобе. Они вместе с детьми и их родителями сыграли на бубнах.

Там принцесса предстала в цветном твидовом костюме, состоявшем из классического жакета и юбки миди, а также в белом топе.

Принцесса Кико и принц Фумихито / Фото: Getty Images

У нее была аккуратная прическа, белая защитная маска на лице, жемчужные серьги и серебряные часы.

Принц был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук в белую полоску.

Напомним, принцесса Кико посетила фабрику протезов конечностей Японского Красного Креста в Тибе. Для этого визита она выбрала светлый твидовый костюм, состоявший из приталенного жакета с поясом и юбки.

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