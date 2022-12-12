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В твидовом костюме от Louis Vuitton: стильная Брижит Макрон на встрече с Еленой Зеленской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В твидовом костюме от Louis Vuitton: стильная Брижит Макрон на встрече с Еленой Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Первые леди Франции очень тепло встретили в Елисейском дворце свою украинскую коллегу.

Брижит Макрон сегодня, 12 декабря, встречала у себя в гостях в Елисейском дворце свою украинскую коллегу – Елену Зеленскую. Именно с этой встречи первая леди Украины начала свой официальный визит во Францию.

Макрон очень тепло и приветливо встретила Зеленскую у входа во дворец. Они обнялись и Брижит мило поцеловала свою коллегу в щеку. После этого они с радостью позировали фотографам, чтобы сделать хорошие снимки.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Getty Images
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Первая леди Франции была одета в стильный серый твидовый наряд от Louis Vuitton с золотыми пуговицами на юбке длины миди, плотные черные колготы и черные замшевые ботильоны на каблуке.

Брижиит сделала любимую прическу, насыщенный макияж глаз, украсила руки золотым браслетом и кольцами с камнями.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Getty Images
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

(чтобы посмотреть другие фото, листайте вправо)

Зеленская появилась на встрече в образе total black, который состоял из прямых штанов, жакета интересного кроя с накидкой и кожаных туфель на шпильках.

Лук Елена завершила низким пучком, нежным мейкапом и серьгами-петушками от украинского бренда GUNIA Project.

Напомним, во время своего визита в США Брижит Макрон продемонстрировала аутфит в элегантном сером костюме, состоявшем из прямых брюк со стрелками и удлиненного двубортного жакета с золотыми пуговицами и большими накладными карманами с клапанами.

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Дата публикации
Просмотры
444
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