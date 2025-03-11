В твидовом костюме с орхидеями: Иванка Трамп продемонстрировала изысканный образ от Oscar de la Renta

Иванка Трамп продемонстрировала в Instagram свой новый изысканный аутфит.

На снимках дочь президента предстала в изысканном твидовом костюме темно-синего оттенка от бренда Oscar de la Renta. Он состоял из юбки миди и приталенного жакета, украшенного цветочными аппликациями в виде орхидей. А еще наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка сделала укладку с мягкими локонами, вечерний макияж, темно-вишневый маникюр и украсила уши элегантными жемчужными серьгами.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в прошлый раз позировала в блестящем платье до колен с черными цветочными аппликациями, вышивкой, пикантным декольте и разрезами из осенней коллекции бренда Peter Pilotto 2012 года. В этом луке она засветила ортез на ноге.

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