В твидовом костюме с поясом-бантом: младшая сестра Кейт Миддлтон попала под прицел фотографов

Мероприятие она посетила со своим мужем - Джеймсом Мэттьюзом.

40-летняя Пиппа Миддлтон - младшая сестра принцессы Уэльской Кэтрин - посетила третий рождественский концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Мероприятие традиционно было организовано Кейт и собрало практически всех членов британской королевской семьи, а также некоторых их близких друзей.

Но если принцесса надела белоснежный аутфит, то Пиппа отдала предпочтение твидовому костюму от бренда Saloni, который состоял из удлиненного кардигана и прямых брюк. Под костюм женщина надела простую черную однотонную водолазку.

Образ Пиппа завершила черными туфлями от Emmy London, небольшим клатчем, прической, макияжем и серьгами с цитринами и бриллиантами от бренда Kiki McDonough.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз / Фото: Getty Images

Рождественский концерт также посетили и дети Уэльских: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Самый младший представитель семьи - 5-летний Луи - привлек особое внимание, поскольку снова не удержался от шалостей.

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