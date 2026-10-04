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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В твидовом мини-платье и на шпильках: помощница Трампа продемонстрировала стройную фигуру и ноги

Натали Харп в коротком наряде и на каблуках села в самолет.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Натали Харп

Натали Харп / © Associated Press

Помощница Дональда Трампа Натали Харп присутствовала на мероприятии, посвященном здравоохранению, в Овальном кабинете Белого дома. Она слушала выступление президента, а затем фотографы запечатлели ее во время посадки на борт вертолета Marine One.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Натали была одета в золотисто-желтое твидовое мини-платье с разноцветными вкраплениями. Наряд без рукавов имел приталенный силуэт, округлый вырез и ряд крупных золотистых пуговиц спереди. Края горловины, пройм и подола украшала короткая бахрома. Такая же отделка была и на накладных карманах с пуговицами.

Харп сочетала платье с бежевыми кожаными туфлями-лодочками с заостренными носками на высоких шпильках, которые визуально удлиняли ее ноги.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Она собрала волосы в аккуратный пучок, уложив передние пряди на боковой пробор. В макияже Натали сделала акцент на глазах, подчеркнув их темной подводкой. Образ дополнили маленькие золотистые серьги.

Харп поднималась на борт Marine One с большим черным рюкзаком за плечами, держась за поручень и улыбаясь.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Напомним, Натали Харп продемонстрировала аутфит в облегающем платье длины миди с пестрым цветочным принтом.

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