В твидовом мини-платье и с отросшим маникюром: пресс-секретарь Трампа дала интервью

Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала интервью Fox News в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Перед журналистами она предстала в твидовом мини-платье с короткими рукавами, серебряными пуговицами, джинсовым воротником и клапанами для карманов. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит Кэролайн дополнила черными лакированными остроносыми туфлями с ремешками с камнями. Из украшений она выбрала лаконичные серьги, кольца с бриллиантами и стильные часы.

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Кэролайн Левитт / © Associated Press

Левитт сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж. А вот маникюр пресс-секретарь не успела или забыла обновить: алый гель-лак на ногтях уже заметно отрос.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт выступила на пресс-брифинге в кокетливом образе. На ней было белое трикотажное мини-платье с плиссированной юбкой, короткими рукавами, сине-черной вышивкой.