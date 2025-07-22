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В твидовом мини-платье и с отросшим маникюром: пресс-секретарь Трампа дала интервью
Кэролайн Левитт любит носить твидовые наряды.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт дала интервью Fox News в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в твидовом мини-платье с короткими рукавами, серебряными пуговицами, джинсовым воротником и клапанами для карманов. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Аутфит Кэролайн дополнила черными лакированными остроносыми туфлями с ремешками с камнями. Из украшений она выбрала лаконичные серьги, кольца с бриллиантами и стильные часы.
Левитт сделала красивую прическу с локонами и нежный макияж. А вот маникюр пресс-секретарь не успела или забыла обновить: алый гель-лак на ногтях уже заметно отрос.
Напомним, Кэролайн Левитт выступила на пресс-брифинге в кокетливом образе. На ней было белое трикотажное мини-платье с плиссированной юбкой, короткими рукавами, сине-черной вышивкой.