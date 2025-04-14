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В твидовом наряде и серьгах-цветах: принцесса Како сходила на матч с женского тенниса
Японская принцесса в скромном образе пришла на спортивные соревнования.
Принцесса Како побывала на Кубке Билли Джин Кинга — это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. В частности, она посмотрела матч между Японией и Канадой.
На спортивном соревновании Како предстала в закрытом серо-синем твидовом наряде с короткой бахромой на воротнике и подоле топа.
Аутфит принцесса дополнила скромной прической «Мальвинка» с челкой и нежным макияжем. Уши она украсила синими серьгами в виде цветов с бусинами.
Напомним, принцесса Како надела на выставку изобретений женщин закрытое платье цвета индиго длины миди с воротником-стойкой.