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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

В твидовом наряде и серьгах-цветах: принцесса Како сходила на матч с женского тенниса

Японская принцесса в скромном образе пришла на спортивные соревнования.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како побывала на Кубке Билли Джин Кинга — это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. В частности, она посмотрела матч между Японией и Канадой.

На спортивном соревновании Како предстала в закрытом серо-синем твидовом наряде с короткой бахромой на воротнике и подоле топа.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфит принцесса дополнила скромной прической «Мальвинка» с челкой и нежным макияжем. Уши она украсила синими серьгами в виде цветов с бусинами.

Напомним, принцесса Како надела на выставку изобретений женщин закрытое платье цвета индиго длины миди с воротником-стойкой.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
79
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