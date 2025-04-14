В твидовом наряде и серьгах-цветах: принцесса Како сходила на матч с женского тенниса

Принцесса Како / © Getty Images

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Принцесса Како побывала на Кубке Билли Джин Кинга — это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. В частности, она посмотрела матч между Японией и Канадой.

На спортивном соревновании Како предстала в закрытом серо-синем твидовом наряде с короткой бахромой на воротнике и подоле топа.

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Аутфит принцесса дополнила скромной прической «Мальвинка» с челкой и нежным макияжем. Уши она украсила синими серьгами в виде цветов с бусинами.

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Напомним, принцесса Како надела на выставку изобретений женщин закрытое платье цвета индиго длины миди с воротником-стойкой.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Associated Press Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Принцесса Како / © Getty Images Японская принцесса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images