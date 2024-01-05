В твидовом наряде с золотистыми акцентами: президент Европейского центрального банка в Париже

Кристин Лагард, как всегда, своим видом демонстрирует отличное чувство стиля.
Президент Европейского центрального банка, экс-глава Международного валютного фонда Кристин Лагард прибыла в Елисейский дворец после церемонии чествования покойного французского политика и бывшего президента Европейской комиссии Жака Делора, умершего 27 декабря в возрасте 98 лет.
Лагард, как всегда, демонстрирует своим видом французский шарм. Она была одета в твидовый наряд серебряно-черного цвета с золотыми пуговицами и золотыми акцентами на воротнике и манжетах. На ней также был черный топ и черные перчатки.
Кристин сделала аккуратную укладку и завершила аутфит серебряными серьгами с камнями.
Когда фотографы делали снимки, она широко улыбалась им.
Напомним, на похоронах Жака Делора были также президентские супруги Макронов и Урсула фон дер Ляйен.
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