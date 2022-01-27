В твидовом пальто и в компании мужа: Шарлотту Казираги сфотографировали в Париже

В твидовом пальто и в компании мужа: Шарлотту Казираги сфотографировали в Париже

В Париже продолжается Неделя моды, которую посещают многие звезды и даже королевские особы.

На днях там прошел показ новой весенне-летней коллекции Дома Chanel. Главной звездой показа стала внучка Грейс Келли – Шарлотта Казираги.

35-летняя Шарлотта, дочь монакской принцессы Каролины, является амбассадором Дома Chanel, и именно ей предоставили возможность открывать шоу на Парижской неделе моды. Что она и сделала сидя верхом на лошади.

Шарлотта Казираги / Getty Images

Также папарацци запечатлели Шарлотту в компании мужа Димитрия Рассама. Супруги посетили частный обед Chanel в Париже. Шарлотта была одета в синие джинсы, длинное твидовое черное пальто и лаковые ботинки, через плечо у девушки висела сумка от Chanel.

Шарлотта Казираги / Getty Images

Ее муж также был в джинсах и пальто, а обут в цветные кроссовки от New Balance. На шее Димитрия был бежевый шарф.

Дмитрий Рассам и Шарлотта Казираги / Getty Images

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