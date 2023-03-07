В твидовом пальто и яркой обуви: Шарлотта Казираги на показе Chanel в Париже

Шарлотта одиннадцатая в очереди на трон Монако. Но на показах французского Дома моды появляется как амбассадор бренда, сотрудничать с которым она начала в 2020 году.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

В январе 2022 года Казираги даже участвовала в шоу, выехав на подиум верхом на лошади. Тогда Шарлотте предоставили возможность открывать шоу на Парижской неделе моды.

Шарлотта Казираги / Фото: Associated Press

В этот раз 36-летняя королевская особа просто гостья. Она приехала на показ в длинном твидовом пальто, под которое надела черное макси-платье и обула красные мюли из лаковой кожи на огромной платформе и каблуках тоже от Chanel. В тон обуви Шарлотта сделала идеальный красный маникюр, а на ее пальцах сверкало несколько золотых колец. Волосы Казираги собрала в пучок и сделала легкий макияж, лишь немного подчеркнув глаза и губы. Сейчас Шарлотта Казираги ждет третьего ребенка, но в таком образе даже не рассмотреть ее живот.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Напомним, показ Chanel в Париже также посетили Пенелопа Крус и Зои Салдана.

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