В твидовом платье и белом пальто: королева Летиция с мужем Филиппом приветствовали президента Италии

В твидовом платье и белом пальто: королева Летиция с мужем Филиппом приветствовали президента Италии

Испанские монархи сегодня тоже посетили рабочее мероприятие.

Сегодня в Королевском дворце в Мадриде они принимают президента Италии Серджо Маттарелла и Лауру Маттарелла.

Для официальной встречи 49-летняя королева Летиция выбрала твидовое платье, которое сочетала с белым пальто, серыми туфлями-лодочками на каблуках и серой сумкой. Также талию Ее Величества подчеркивал тонкий серый пояс.

Король Филипп VI и королева Летиция / Getty Images

Летиция традиционно была в защитной маске, как и ее муж король Филипп, даже несмотря на то, что встреча проходила на улице. Испанские монархи не торопятся появляться на публике без масок. Длинные волосы Летиция распустила, сделала насыщенный макияж глаз и надела любимые серьги в виде лепестков.

Король Филипп VI был одет в длинное теплое пальто и темно-синий классический костюм.

Король Филипп VI и королева Летиция / Getty Images

Дочь президента Италии – Лаура – прибыла на встречу в черном коротком жакете и белых широких брюках, а сверху надела черное пальто. Сумка и туфли у нее также были черного цвета. Президент Серджио Маттарелла – вдовец, его жена, Мариса Кьяцзезе, умерла в 2012 году. Представительские функции взяла на себя ее старшая дочь Лаура.

Серджо и Лаура Маттарелло и испанская королевская чета - королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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