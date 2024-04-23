В твидовом платье и черных слингбэках: королева Летиция посетила церемонию

После возвращения из Нидерландов в Испанию королевская чета тут же приступила к работе.

ВСегодня король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на вручении литературной премии "Мигель де Сервантес" 2023 в Университете Алькала-де-Энарес в Мадриде. В этом году премия досталась Луису Матео Диесу.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Летиция приехала на церемонию в новом платье из твида длины миди, с закрытым круглым вырезом, французскими рукавами и юбкой-трапецией с правильным расклешенным силуэтом. На рукавах и талии была отделка бахромой. К наряду королева подобрала черные туфли с открытой пяткой и острым носком от Massimo Dutti и сумку от Hugo Boss на короткой ручке.

Также на Ее Величестве были серьги с австралийским жемчугом и бриллиантовой нитью в белом золоте, которые Летиция надевает довольно часто и кольцо Coreterno. Она распустила и уложила блестящие волосы и сделала макияж.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел черный фрак, серые брюки, голубую жилетку, белую рубашку и темно-фиолетовый галстук. Обут монарх был в черные туфли.

Во время визита в Нидерланды, напомним, Филипп носил преимущественно классические костюмы, а его супруга блистала в ярких платьях. Порой казалось, что они с королевой Максимой соревнуются за звание самой эффектной королевы этого тура.

Королева Максима и королева Летиция / Фото: Getty Images

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