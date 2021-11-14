В твидовом платье и украшениях принцессы Дианы: герцогиня Кейт с мужем Уильямом на Фестивале памяти

В твидовом платье и украшениях принцессы Дианы: герцогиня Кейт с мужем Уильямом на Фестивале памяти

Вчера герцог и герцогиня Кембриджские вместе с другими членами королевской семьи прибыли в Royal Albert Hall на Фестиваль памяти.

Мероприятие традиционно проходит в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта, который еще называют Королевским Альберт-холлом. Ежегодный Фестиваль памяти проводится Британским королевским легионом и посвящен людям, погибшим в результате конфликта.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям с другими членами семьи / Associated Press

Герцогиня Кембриджская вчера появилась на публике в твидовом черном платье, которое Кейт впервые надела в 2019 году, когда она присутствовала на специальном выступлении Дорогого Эвана Хансена в Вест-Энде.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Также читайте Ярко и эффектно: Меган Маркл и четыре королевские особы в красном

Платье с рукавами три четверти, длины миди, украшенное драгоценными камнями на пуговицах идеально сочеталось с жемчужными серьгами принцессы Дианы от Collingwood&Sons и жемчужным браслетом с бриллиантово-жемчужной застежкой, тоже принадлежавшем ранее принцессе Уэльской. В руках у Кэтрин был клатч от Alexander McQueen, а на груди сверкала новая брошь от Королевского Британского Легиона, позолоченная с кристаллами в виде маковых цветов. У Кейт была красивая укладка и вечерний макияж.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям также был одет в черный костюм, к которому подобрал белую рубашку и галстук в бордово-черную полоску. На пиджаке у принца были две медали и брошь в виде красного мака – символа памяти.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Читайте также:

Члены британской королевской семьи на Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку