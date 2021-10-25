В твидовом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко в стенах парламента

Политик повторила образ.
Юлия Тимошенко на очередном заседании Верховной Рады продемонстрировала стильный аутфит. Политик появилась в стенах парламента в твидовом платье по фигуре с черными кожаными вставками и декоративными пуговицами.
Свой деловой лук она дополнила любимой в последнее время прической — низким хвостом, который она кладет на одну сторону. В ушах у нее были серебряные серьги-кольца, а на лице — очки в черной оправе.
Кстати, в этом платье Юлия Владимировна появлялась в апреле на круглом столе на тему "Открытие рынка земли: как земельная реформа повлияет на украинский". Только тогда образ она дополнила элегантной вечерней прической с кудрями и другими серьгами.
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