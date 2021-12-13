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В твидовом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко выступила в парламенте

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В твидовом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко выступила в парламенте

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Народный депутат не боится повторять образы.

Юлия Тимошенко – настоящая модница. Каждый день она подбирает для себя стильные луки, в которых появляется в Верховной Раде. Политик также не боится время от времени повторять свои аутфиты.

Так, на сегодняшнем выступлении на Согласительном совете в парламенте госпожа Тимошенко предстала в твидовом обтягивающем платье с черными кожаными вставками и декоративными пуговицами.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Немного другой была у нее прическа – Юлия Владимировна сделала прикорневой объем и собрала волосы в хвост. Уши она украсила лаконичными серьгами. Нежный макияж и оптические очки в темной оправе завершили деловой лук.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

В прошлый раз нардеп в стенах парламента в этом платье выглядела так.

Юлия Тимошенко / © УНИАН
Юлия Тимошенко / УНИАН

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