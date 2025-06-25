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В твидовом розовом мини: леди Амелия Виндзор на вечеринке в Кенсингтонском саду
Леди Амелия Виндзор посетила летнюю вечеринку в галерее Serpentine Gallery 2025 в галерее Serpentine в Лондоне.
Аристократка выбрала для появления на публике миниатюрное розовое платье-миди на широких бретельках, серебристой сумкой на ручке-цепочке и обула розовые босоножки на высоких каблуках и платформе. На шее у леди Амелии было несколько тонких золотых цепочек с подвесками, сделала красивый легкий макияж и распустила волосы.
Эту же вечеринку в Кенсингтонских садах в Лондоне посетили и сестры Спенсер — леди Амелия и леди Элиза. Обе сестры появились перед камерами в красных макси-платьях без бретелек.