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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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693
Время на прочтение
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В твидовом розовом мини: леди Амелия Виндзор на вечеринке в Кенсингтонском саду

Леди Амелия Виндзор посетила летнюю вечеринку в галерее Serpentine Gallery 2025 в галерее Serpentine в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия Виндзор

Амелия Виндзор / © Getty Images

Аристократка выбрала для появления на публике миниатюрное розовое платье-миди на широких бретельках, серебристой сумкой на ручке-цепочке и обула розовые босоножки на высоких каблуках и платформе. На шее у леди Амелии было несколько тонких золотых цепочек с подвесками, сделала красивый легкий макияж и распустила волосы.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Эту же вечеринку в Кенсингтонских садах в Лондоне посетили и сестры Спенсер — леди Амелия и леди Элиза. Обе сестры появились перед камерами в красных макси-платьях без бретелек.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

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