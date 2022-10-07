В твидовом топе и брюках: стильная королева Летиция составила компанию мужу Филиппу на аудиенции

Испанские монархи сегодня дали аудиенцию во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Сегодня король Филипп VI и королева Летиция встретились во дворце со сборной Испании по водному поло. 50-летняя королева надела твидовый топ без рукавов с широкими черными брюками от Hugo Boss, дополнив образ остроносыми туфлями цвета пыльной розы на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции была красивая укладка, макияж на лице, а в ушах - тройные миниатюрные серьги-колечки. Ее Величество приветствовала мужскую и женскую команды по водному поло вместе с мужем-королем.

Филипп VI был одет в темно-синий костюм в тонкую полоску, который он сочетал с белой полосатой рубашкой и галстуком с мелким цветочным принтом. Обут Его Величество был в туфли-лоферы.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А вчера вечером королева Летиция появилась на публике в наряде, который носила пять лет назад, и выглядела в нем роскошно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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