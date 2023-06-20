В твидовом жакете и атласной блузке: вице-президент США Камала Харрис на мероприятии в Лос-Анджелесе

Вице-президент США Камала Харрис выступила на сцене Juneteenth: A Global Celebration For Freedom в Греческом театре в Лос-Анджелесе.

Там она предстала в деловом образе total black. Политик скомбинировала твидовый жакет на молнии, атласную рубашку и прямые штаны со стрелками.

Камала Харрис / Фото: Getty Images

Аутфит Камала дополнила аккуратной укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Уши она украсила серьгами-кольцами, а шею - золотой подвеской на цепочке. Молочный маникюр завершил лук Харрис.

Напомним, Камала Харрис посетила торжественное вручение Kennedy Center Honors (премии Центра Кеннеди), которая ежегодно вручается за вклад в развитие американской культуры. На мероприятии она предстала в элегантном вечернем наряде черного цвета от бренда Vera Wang.

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