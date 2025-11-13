- Дата публикации
В твидовом жакете и брюках: 87-летняя королева София приехала на мероприятие в Мадриде
Королева София приняла участие в открытии благотворительного фонда «Gran Recogida 2025» Испанской федерации продовольственных банков.
На мероприятие, которое прошло в торговом центре Carrefour Ciudad de la Imagen в Мадриде, королева София приехала в блузке, грязно-зеленых брюках и твидовом удлиненном жакете. Королева сделала, как всегда, лаконичную прическу и легкий макияж на лице, и дополнила образ многочисленными подвесками и украшениями на шее.
87-летняя королева на встрече объявила о присуждении гранта в размере 20 000 евро в рамках открытия благотворительного фонда «Great Collection 2025».
А недавно, напомним, королева София в эффектном золотом костюме появилась на 40-й церемонии вручения премии в области живописи и благотворительном концерте в театре «Реал» в Мадриде. В отличие от ее мужа, бывшего короля Хуан Карлоса I, который бежал из страны, София ведет достаточно активный образ жизни.