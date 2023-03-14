В твидовом жакете и брюках-дудочках: стильный выход королевы Летиции

50-летняя королева продемонстрировала изящный лук на светском мероприятии Tour de Talento в Вальядолиде, приехав в твидовом жакете белого цвета от Massimo Dutti, черных брюках-дудочках и в кожаных туфлях-лодочках на каблуках.

У королевы были красиво уложены волосы, она сделала макияж и надела миниатюрные золотые серьги-кольца. На пальце у нее сверкало золотое кольцо Coreterno стоимостью 975 евро.

Премия Фонда принцессы Жироны присуждается молодым людям в возрасте от 16 до 35 лет, которые начали бизнес, приносящий положительные изменения в обществе. Старшая дочь короля и королевы – принцесса Леонор – носит титул принцессы Жирона.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Фонд принцессы Жироны - частный, создан в 2009 году и поддерживаемый 88 попечителями, почетным председателем которого является король Филипп VI от имени его дочери принцессы Леонор. Организация стремится стать эталоном на национальном уровне в поддержке молодых людей в их профессиональном и личном развитии.

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