В твидовом жакете и брюках со стрелками: герцогиня Софи посетила новое мероприятие в Канаде

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи встретилась с Шантель Бендер и ее собакой Морли из программы PADS в Тихоокеанском обществе собак-ассистентов во время своего визита в Спрус-Медоуз в рамках визита в Канаду.

Софи обожает собак и всегда радостно посещает такие мероприятия.

В этот раз герцогиня появилась на публике в твидовом жакете цвета индиго от Frame, синем топе, широких черных шерстяных брюках со стрелками от Max Mara, обута в коричневые туфли из змеиной кожи на каблуках Penelope Chilvers. Образ герцогиня дополнила золотой цепочкой с подвеской на шее, золотыми серьгами в виде лепестков от Adore Jewels, легким макияжем и белокурые волосы собрала частично заколкой сзади.

На прошлой неделе герцогиня Софи прибыла в Канаду с несколькодневным визитом и была запечатлена около отеля Fairmont Palliser, куда прибыла на ужин «Интернационалисты».