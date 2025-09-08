- Дата публикации
В твидовом жакете и брюках со стрелками: герцогиня Софи посетила новое мероприятие в Канаде
Герцогиня Эдинбургская провела уикенд в Канаде.
Софи встретилась с Шантель Бендер и ее собакой Морли из программы PADS в Тихоокеанском обществе собак-ассистентов во время своего визита в Спрус-Медоуз в рамках визита в Канаду.
Софи обожает собак и всегда радостно посещает такие мероприятия.
В этот раз герцогиня появилась на публике в твидовом жакете цвета индиго от Frame, синем топе, широких черных шерстяных брюках со стрелками от Max Mara, обута в коричневые туфли из змеиной кожи на каблуках Penelope Chilvers. Образ герцогиня дополнила золотой цепочкой с подвеской на шее, золотыми серьгами в виде лепестков от Adore Jewels, легким макияжем и белокурые волосы собрала частично заколкой сзади.
На прошлой неделе герцогиня Софи прибыла в Канаду с несколькодневным визитом и была запечатлена около отеля Fairmont Palliser, куда прибыла на ужин «Интернационалисты».