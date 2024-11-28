В твидовом жакете и брюках: стильная кронпринцесса Виктория побывала на конференции

Кронпринцесса Швеции Виктория сегодня появилась на новом рабочем мероприятии.
Будущая королева Швеции приняла участие в конференции Forma Collaboration Conference on Seas and Water в Downtown Camper в Стокгольме.
Виктория приехала на встречу в синем твидовом жакете с синим галстуком на шее и брюках в тон, обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала кожаный клатч-конверт.
Кронпринцесса сделала легкий макияж, немного подчеркнув ресницы, надела серьги-висюльки с камнями и сделала маникюр в светлом оттенке. Образ Виктории был элегантным, а запечатлена она была на фоне елок, что как бы намекает, что рождественские праздники уже не за горами.
Ранее, напомним, мы рассказывали, как Меган Маркл любит проводить рождественские праздники.
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