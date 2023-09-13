В твидовом жакете и брюках: стильный выход королевы Летиции

Королева Испании Летиция сегодня председательствовала на открытии курсов профессиональной подготовки 2023/2024 года в Лангрео.

Супруга короля Филиппа VI пообщалась со студентами на открытии курса профессиональной подготовки 2023/2024 года в Интегрированном центре профессиональной подготовки по коммуникации, изображению и звуку в Лангрео.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция приехала на встречу в удлиненном твидовом жакете от Massimo Dutti, подчеркнув талию широким черным поясом. Также на королеве были черные брюки и туфли-слингбэки тоже от Massimo Dutti. Волосы Летиция собрала в высокий хвост и надела серьги Comete от Chanel. Макияж на ее лице, как всегда, был в натуральных оттенках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В последние два рабочих дня королева ездит по различным учебным центрам. Буквально на днях она посещала школу Camiño Ingles в Сигуейро, где появилась в топе в полосу и также в черных брюках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Осенью королевские особы все чаще носят брюки. Принцесса Уэльская Кэтрин, например, в брючном костюме от Alexander McQueen посетила тюрьму HMP High Down в Суррее.

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