В твидовом жакете и черных кюлотах: королева Летиция вернулась к работе после каникул

Сегодня Ее Величество посетила штаб-квартиру Ассоциации по предотвращению проституции женщин (APRAMP) в Мадриде.

Летиция прибыла на встречу в жакете, сделанном женщинами, входящими в эту ассоциацию. Прекрасный жест солидарности, которым королева продемонстрировала свою безоговорочную поддержку.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Это твидовый пиджак бордового оттенка, который Летиция сочетала с черными брюками-кюлотами со стрелками, а сверху набросила пальто от Carolina Herrera. Обута супруга короля была в лаковые балетки с застежками вокруг щиколотки.

Королева распустила длинные густые волосы, сделала легкий макияж в теплых розовых оттенках, дополнила образ любимым кольцом Coreterno и несколькими золотыми серьгами в ушах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Летиция в длинной юбке и жемчужной блузе посетила праздничный военный парад в Мадриде вместе с членами своей семьи. Ей понадобилось всего три дня на отдых, прежде чем возобновить свои королевские обязанности в новом году.

Королева Летиция, король Филипп / Фото: Getty Images

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