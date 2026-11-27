Королева Летиция / © Getty Images

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Это паралимпийский вид спорта с мячом на точность специально адаптированный для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на инвалидных колясках.

Главным элементом гардероба Летиции стал твидовый жакет прямого кроя от испанской ассоциации APRAMP (изготовленный женщинами в рамках программы социальной реабилитации) с переплетением темно-синих, бежевых, белых и золотистых нитей, без воротника, с необработанной бахромой по краям и манжетам. Также она надела черные брюки с высокой талией и широкими штанинами, а из-под брюк выглядывали черные кожаные туфли на низком квадратном каблуке.

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Королева Летиция / © Getty Images

Длинные темные волосы Летиции были распущены и уложены мягкими прядями на боковой пробор, на указательном пальце левой руки — ее фирменное золотое кольцо Coreterno, а в ушах — лаконичные золотые серьги-пусеты и сдержанный макияж на лице.

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Напомним, на днях Летиция посетила выставку «Мариана Австрийская» в музее Прадо в Мадриде, где появилась в любимом розовом пальто и винном брючном костюме.

Королева Летиция / © Getty Images

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