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В твидовом жакете и кремовых слингбэках: жена премьер-министра Великобритании на встрече с Трампом
Супруги Стармер встретились с Трампом в Шотландии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармери и его жена Виктория Стармер встретились с президентом США Дональдом Трампом в гольф-клубе Trump Turnberry в Тернберри, Шотландия.
Госпожа Стармер появилась на встрече в белом твидовом жакете и платье миди цвета слоновой кости. Аутфит Виктрия дополнила кремовыми слингбэками на невысоких каблуках.
Волосы она уложила в локоны, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы и красный маникюр. Уши украсила лаконичными серьгами-кольцами, а на руках были кольца и браслет.
Кир Стармер был одет в черный костюм, белую рубашку и галстук с принтом, а Дональд Трамп - в темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук.
Напомним, Виктория Стармер на конных скачках имени короля Георга VI на ипподроме Аскот появилась в красном платье миди с воротником и пуговицами в тон.