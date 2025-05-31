В твидовом жакете и крупных серьгах: королева Максима посетила рабочую встречу

Королева Максима

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Королева встретилась с победителя премии короля Виллема I 2024 года в категории «Устойчивое предпринимательство».

«Компания Fairphone производит смартфоны и аксессуары устойчивым образом, фокусируется на экономии сырья, сокращении выбросов и улучшении ремонтопригодности и возможности вторичной переработки продукции. Это означает, что существующие телефоны могут использоваться дольше, требуется производить меньше новых телефонов, а экологический след смартфона сокращается», — говорится в сообщении дворца.

Королева прибыла на встречу в зеленом твидовом жакете от Chanel и черных брюках, дополнив аутфит туфлями Gianvito Rossi и сумкой на коротком ремешке. Ее волосы были распущены, в ушах были крупные серьги, а на лице дневной макияж.

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Королеве Максиме провели экскурсию по офисам нидерландского бренда электроники, где она встретилась с командами по продуктам, влиянию и коммерции и пообщалась с заинтересованными сторонами об инновациях, устойчивости, социальных и экологических проблемах.

Напомним, недавно король и королева приезжали в Уэльс, где посетили выпускной их дочери принцессы Арианы, которая завершила двухлетний курс обучения в в United World College Adriatic.

Королева Максима, принцесса Ариана и король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов