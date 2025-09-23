В твидовом жакете и любимых туфлях: королева Летиция приехала на важное мероприятие в деловом образе

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция приехала в университетский городок Мигель де Унамуно в Саламанке. Цель этого мероприятия — повысить осведомленность общественности о важности исследований рака.

Королева выбрала для нового публичного выхода светлый удлиненный твидовый жакет Massimo Dutti с широким черным поясом, который носила с черными прямыми брюками со стрелками и черными лаковыми любимыми туфлями от бренда Sezane в стиле «Мэри Джейн».

Королева Летиция / © Getty Images

Образ свой королевская особа дополнила жемчужными серьгами, волосы распустила, сделала дневной макияж и надела любимое кольцо Coreterno.

Напомним, недавно королева и ее супруг король Филипп VI вернулись из поездки в Египет. Мы собрали для вас все образы Ее Величества из этой поездки.