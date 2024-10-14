В твидовом жакете и на шпильках: красивая Камала Харрис выступила на митинге в университете

Кандидат в президенты от Демократической партии США предпочитает классические цвета в своих деловых образах.

Действующая вице-президент и кандидатка в президенты от Демократической партии США Камала Харрис выступила на предвыборном митинге в Университете Восточной Каролины в Гринвилле, штат Северная Каролина.

Там политик появилась в черном твидовом жакете с золотыми пуговицами, белой блузке и черных брюках-клеш.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Свой деловой образ Камала дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Вицепрезидент сделала красивую укладку, макияж с акцентом на глазах, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом, а шею – золотой цепочкой с жемчугом. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь с жемчугом в виде флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис выступила на торжественном ужине Phoenix Awards Foundation Конгресса США по случаю вручения наград в Вашингтоне. Она была одета в длинное вечернее платье по фигуре от бренда LaQuan Smith, расшитое пайетками.

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