- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В твидовом жакете и розовых брюках: пресс-секретарь Трампа в нежном образе появилась на брифинге
Кэролайн Левитт выбрала для своего выхода наряд бело-розовых цветов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.
К журналистам она вышла в нежном образе. На Кэролайн были розовые прямые брюки со стрелками и твидовый укороченный белый жакет с розовой и черной каймой и накладными карманами.
Пресс-секретарь сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Напомним, Кэролайн Левитт в полосатом жакете встретилась с журналистами возле Белого дома.