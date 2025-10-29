ТСН в социальных сетях

Общество
105
1 мин

В твидовом жакете и розовых брюках: пресс-секретарь Трампа в нежном образе появилась на брифинге

Кэролайн Левитт выбрала для своего выхода наряд бело-розовых цветов.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила на очередном брифинге в Белом доме, в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

К журналистам она вышла в нежном образе. На Кэролайн были розовые прямые брюки со стрелками и твидовый укороченный белый жакет с розовой и черной каймой и накладными карманами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт в полосатом жакете встретилась с журналистами возле Белого дома.

