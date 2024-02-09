В твидовом жакете и с цветочными серьгами: принцесса Како посетила гончарное производство

Принцесса Како посетила Imaemon Kiln, который признан важным нематериальным культурным достоянием Японии и высоко ценится как организация, поддерживающая технику "Цветной Набесимы". Согласно традиционным техникам периода Эдо, ремесленники разминают глину, формируют ее на гончарном круге и трижды обжигают перед тем, как добавить нижние рисунки, глазури и верхние рисунки.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Ей провели экскурсию там и она посмотрела, как мастера производят глиняные изделия.

Там принцесса предстала в твидовом фиолетовом жакете без воротника и пуговиц, красной водолазке и черных широких штанах. Обута она была в замшевые красные балетки.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Како сделала скромную прическу, украсила уши красными серьгами в виде цветов, а шею – золотой цепочкой с жемчугом.

Напомним, ранее принцесса Како в голубом платье и с лопатой в руках посадила дерево.

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