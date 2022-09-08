В твидовом жакете и с новой прической: кронпринцесса Виктория проинспектировала школу

Принцесса и ее муж посетили с визитом школу Стенингеходена во время визита шведской королевской семьи в Сигтуне. Там Ее Высочество поучаствовала в спортивных мероприятиях с 9-классниками в гимнастическом зале.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем / Фото: Getty Images

Виктория была одета в белую объемную рубашку и черные брюки-дудочки, к которым подобрала белые кроссовки. Ей на глаза надели синюю повязку для того, чтобы кронпринцесса могла сыграть со школьниками. Похоже, ей понравился такой вид деятельности.

Викторию и Даниэля запечатлели около автомобиля, когда они только приехали и приветствовали людей. На принцессе был короткий твидовый жакет, который потом в школе она сняла.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Кстати, в этот раз кронпринцесса Виктория появилась на публике с новой прической, ведь обычно она собирает длинные волосы в пучок.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, что герцог и герцогиня Кембриджские вчера отвели своих троих детей в новую школу.

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