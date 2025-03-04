В твидовом жакете и с сумкой принцессы Кейт: Кэрол Миддлтон появилась на светском мероприятии

Кэрол Миддлтон, которая недавно отпраздновала 70-летний юбилей, посетила вчера мероприятие Turn The Tables 2025 в поддержку Cancer Research UK в отеле Corinthia Hotel London в британской столице.

Кэрол выглядела очень стильно и была одета в черную блузку, короткий черно-белый твидовый жакет в клетку от LK Bennett с жемчужными пуговицами, черные брюки и туфли-лодочки на невысоких каблуках Emmy London. Лук Кэрол Миддлтон дополнила черной сумкой Jaeger (говорят, это сумка ее дочери Кейт) на ремешке-цепочке, а в ушах у женщины сверкали серьги, похожие на искусственный жемчуг. Также Кэрол сделала укладку и легкий макияж.

Кэрол Миддлтон / Фото: Getty Images

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