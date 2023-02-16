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В твидовом жакете и серьгах-цветах: Джилл Байден собрала подарки для детей военных

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
561
Время на прочтение
1 мин
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В твидовом жакете и серьгах-цветах: Джилл Байден собрала подарки для детей военных

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США выбрала для своего выхода нежный аутфит.

Джилл Байден посетила историческое здание Декатур в Вашингтоне, где вместе с супругами губернаторов приняла участие в комплектовании подарочных наборов для детей военнослужащих Национальной гвардии.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в твидовом жакете лилового оттенка и темно-синем свитере. На лицо она надела бледно-розовую маску.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами в виде цветов с кристаллами, а шею – золотыми цепочками. На руках у нее были браслет и часы.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден демонстрировала образ в фиолетовом платье-футляре с красивой зоной декольте и рукавами три четверти.

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Дата публикации
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561
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