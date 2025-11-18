В твидовом жакете и стильных брюках: шведская кронпринцесса встретилась с президентской четой Германии

Эльке Бюденбендер, кронпринцесса Виктория и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Ее встречали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) и первая леди Германии Эльке Бюденбендер на церемонии приветствия во дворце Бельвю в Берлине.

Кронпринцесса Виктория облачилась в короткий красный твидовый жакет, под которым была белая блузка с галстуком на шее и подобрала к образу черные широкие брюки и туфли-лодочки из кожи тоже черного цвета.

Маленькую черную сумку будущая королева Швеции держала в руках. У нее в ушах были золотые крупные серьги, волосы Виктория собрала в классический пучок, который носит по одной причине, сделала легкий макияж и надела золотое кольцо. А ее маникюр темного цвета отлично гармонировал с красным жакетом.

Первая леди Германии надела в этот выход зеленый брючный костюм, он состоял из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета. Образ Эльке Бюденбендер дополнила зелеными туфлями с пряжками и тонкой цепочкой на шее.

