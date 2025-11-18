- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
В твидовом жакете и стильных брюках: шведская кронпринцесса встретилась с президентской четой Германии
Шведская кронпринцесса Виктория приехала с визитом в Германию.
Ее встречали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (справа) и первая леди Германии Эльке Бюденбендер на церемонии приветствия во дворце Бельвю в Берлине.
Кронпринцесса Виктория облачилась в короткий красный твидовый жакет, под которым была белая блузка с галстуком на шее и подобрала к образу черные широкие брюки и туфли-лодочки из кожи тоже черного цвета.
Маленькую черную сумку будущая королева Швеции держала в руках. У нее в ушах были золотые крупные серьги, волосы Виктория собрала в классический пучок, который носит по одной причине, сделала легкий макияж и надела золотое кольцо. А ее маникюр темного цвета отлично гармонировал с красным жакетом.
Первая леди Германии надела в этот выход зеленый брючный костюм, он состоял из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета. Образ Эльке Бюденбендер дополнила зелеными туфлями с пряжками и тонкой цепочкой на шее.
Напомним, недавно мы показывали, какой эффектный реверанс принцесса сделала перед императором Японии.